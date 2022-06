Scaroni: "Fare infrastrutture in Italia è drammatico. La consultazione popolare durerà un anno"

MilanNews.it

Il Presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato nell'edizione odierna de Il Foglio e, in una lunga intervista, ha detto la sua circa la situazione non idilliaca del calcio italiano. Sugli stadi ha dichiarato: "Fare infrastrutture in Italia è un problema drammatico. Sugli stadi è stato fatto uno sforzo notevole con la legge del 2013 che prevedeva di togliere alle amministrazioni comunali la possibilità di veto sulla costruzione di un nuovo impianto e di favorire lo sviluppo di volumetrie per le attività terziarie collegate allo stadio. Ma non è così. Adesso avrà luogo la consultazione popolare, un procedimento che richiederà un anno. Ci capiamo? Ci sono tutte le approvazioni, tutti sono d'accordo e bisogna fare la consultazione popolare. Benissimo, questa è la legge e noi la rispettiamo. Ma perchè la legge del 2013 non ha eliminato questo vincolo?"