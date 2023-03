Scaroni: "Fiducia intatta verso Pioli. È l'allenatore giusto per portarci in Champions l'anno prossimo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il numero uno rossonero, tra i diversi temi affrontati, ha speso delle parole anche per il tecnico Stefano Pioli: "Siamo sulla strada giusta la nostra fiducia nei confronti di Pioli è intatta, siamo convinti che lui sia l'allenatore giusto per portarci alla qualificazione in Champions per la prossima stagione. Poi tutto quello che verrà in più è certamente benvenuto".