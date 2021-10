Scaroni: "Il budget per il 2022 è migliore del risultato dell'ultimo esercizio. Il miglioramento prosegue"

Intervenuto a margine dell'assemblea dei soci del Milan, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato così del bilancio: "Il budget per il 2022 è migliore del risultato dell'ultimo esercizio. Il miglioramento prosegue. Il pareggio dipende da tanti fattori, in primis dalla partecipazione alla Champions League, perché i risultati sportivi condizionano i conti. Per questo esercizio, con gli stadi riaperti, pensiamo di migliorare i risultati".