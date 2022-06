Scaroni: "La Premier guadagna dieci volte tanto sui diritti tv internazionali rispetto a noi"

MilanNews.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto sulle pagine de Il Foglio uscito oggi in edicola per parlare di alcuni dei problemi del calcio italiani, specialmente di carattere economico, che rendono il sistema molto arretrato se messo in relazione al panorama europeo o internazionale. Queste le parole di Scaroni sui diritti tv: "C'è sproporzione sia sul fronte dei diritti nazionali che di quelli internazionali. Da quest'ultimi noi incassiamo 200 milioni a stagione, la Premier due miliardi all'anno. Dieci volte tanto. Siccome il denaro è il motore dello spettacolo il confronto è facile: entriamo in un circolo vizioso che porta il nostro movimento a scadere continuamente".