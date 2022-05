Scaroni: "Maldini elemento chiave, figuriamoci se voglio che parta..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso a Radio Cor, agenzia de Il Sole 24 Ore, parlando a margine dell'assemblea di Anfia, l'Associazione nazionale industria automobilistica, in corso a Firenze, sulla cessione del Club: "Io l'ho vissuta da mesi ormai, non mi fa nessun effetto nel senso che lo sapevo. Sono contento che sia arrivato in tempo, in modo da poter affrontare i prossimi impegni ed in particolare il mercato con una proprietà definita".

Dopo lo Scudetto vinto, Maldini resterà?

"Durerà ancora molto a lungo la gioia e l'orgoglio per lo Scudetto, è stata una cosa veramente stupenda. Maldini è stato un elemento chiave per arrivare allo scudetto, figuriamoci se voglio che parta. Ai tifosi dico di continuare a starci vicino. Lo fanno sempre e continueranno a farlo".