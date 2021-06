Scaroni: "Mi aspetto un nuovo campionato con gli stadi almeno in parte aperti"

Intervenuto ai microfoni di 'Rai Gr Parlamento' il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato di tanti temi tra cui il ritorno dei tifosi allo stadio. Queste le sue parole: "Basta stadi chiusi, non ne possiamo più. Era triste vedere San Siro vuoto. Mi aspetto un nuovo campionato con gli stadi almeno in parte aperti. In Europa gli stadi si stanno piano piano riempendo di nuovo, quindi non vedo perchè non debba succedere anche in Serie A".