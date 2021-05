Scaroni: "Nel Milan di Pioli tutti sono utili ma nessuno è indispensabile"

Paolo Scaroni, intervenuto ad un evento de "Il Foglio Sportivo", ha parlato della vittoria in casa della Juventus e dei segreti del gruppo allenato da Mister PiolI: “Una vittoria importante, ma non vorrei dare importanza alla singola partita, l’importante è continuare a lavorare nello stesso modo. Il Milan di Pioli ha dimostrato di saper costruire una squadra in cui si fa un gioco divertente, fatta di giovani in cui tutti sono utili ma nessuno è veramente indispensabile. Questo mi è sembrato il vero segreto della ricetta Pioli, naturalmente costruita insieme a Paolo Maldini”.