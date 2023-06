Scaroni: "RedBird vuole continuare a fare crescere il Milan. Più ricavi portano più investimenti e più successi sportivi portano più ricavi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato così al Corriere della Sera gli obiettivi di RedBird: "RedBird e tutti noi vogliamo che il Milan continui questa crescita. Non dimentico che ho iniziato a fare il presidente in un momento drammatico. Si ricorderà che dicevo sempre che avevamo due montagne da scalare, il risanamento dei conti e i risultati sportivi.

Ora non siamo in cima, ma un bel pezzo di strada lo abbiamo fatto, anzi direi che in Italia siamo tra quelli che ne hanno fatta di più. Vogliamo continuare a scalare, sempre avendo in mente che più ricavi portano più investimenti per l’area sport e più successi sportivi portano più ricavi: un circolo virtuoso da mettere in moto".