Scaroni spiega l'addio di Maldini al Milan, il ruolo di Pioli e lascia le porte aperte a Ibrahimovic

Il mondo Milan, almeno buona parte di esso, ancora non ha compreso fino in fondo la separazione con Paolo Maldini. Per provare a dare qualche spiegazione in più il presidente rossonero Paolo Scaroni nelle scorse ore ha parlato della questione, raccontando come lo stesso Maldini "si sentisse a disagio" nella nuova filosofia gestionale del club, più incentrata sulla collegialità che non sulle figure forti, ringraziando comunque lo storico capitano per l'ottimo contributo apportato al progetto milanista.

In questo senso sono da sottolineare le parole su Pioli e Moncada che avranno un peso influente nelle decisioni, non solo di mercato. Quindi Zlatan Ibrahimovic, fresco di addio al calcio giocato: lo svedese si prenderà un periodo sabbatico, ma lo stesso Scaroni non ha chiuso alla possibilità di vederlo rientrare in società con un ruolo dirigenziale.