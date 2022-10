Scaroni: "SuperLega? Per noi è accantonata. Ma i problemi ci sono ancora"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante l'Assemblea degli Azionisti del Milan, Paolo Scaroni, presidente rossonero, è tornato a parlare anche della SuperLega. Ecco il suo pensiero: "Per noi è accantonata. Quelli che non sono accantonati, sono i problemi. Io mi auguro che i vari problemi che travagliano il calcio europeo e italiano, non vengano accantonati. Speriamo che la Uefa si faccia carico di trovare delle soluzioni a questi temi".