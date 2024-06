Schmeichel: "Siamo fortunati ad avere Kjaer, è il pezzo più importante della squadra"

Kasper Schmeichel, ex storico portiere del Leicester ora protagonista con l'Anderlecht, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del portale danese 'tipsbladet', soffermandosi in modo particolare sull'importanza per la Nazionale della Danimarca di Simon Kjaer. Ecco le sue interessanti dichiarazioni:

Su Kjaer: "Ha già avuto infortuni prima di iniziare, e ci vuole solo un po' più di tempo. Ma Simon è il pezzo più importante di questa squadra. Poi si può parlare della formazione titolare e di una cosa o un'altra, ma bisogna anche ricordare che il calcio per nazionali è tanto altro. Non è solo la forma della giornata. Penso che dovremmo considerarci incredibilmente fortunati ad avere un giocatore come Simon. È un giocatore che se vai da ogni uomo in questa stanza e chiedi qual è la sua importanza per la squadra, ti diranno che è la cosa più importante in assoluto".