Scholl: "Fullkrug farebbe comodo a tutti, perché ha caratteristiche che nel calcio moderno spesso mancano”

Mehmet Scholl, ex centrocampista del Bayern Monaco, si è così espresso a ilromanista.it su Niclas Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund che è nel mirino del Milan: “Si tratta di un atleta umile e determinato, che ha qualità fisiche e tecniche che oggi mancano a molti numeri 9. Uno così farebbe comodo a tutti, perché ha caratteristiche che nel calcio moderno spesso mancano”.

GUIRASSY VA AL BORUSSIA, FULLKRUG...

Arriva la luce verde dopo le visite mediche approfondite, il problema al ginocchio rilevato qualche giorno fa non è meritevole di operazione e quindi Serhou Guirassy sarà un nuovo calciatore del Borussia Dortmund, riporta Patrick Berger per Sky Germania. Il Borussia quindi attiverà la clausola da 17.5 mln per arrivare al centravanti.

Una situazione che potrebbe coinvolgere anche il Milan, visto che i rossoneri sono in contatto con l'entourage di Niclas Fullkrug, punta tedesca del BVB: bisognerà capire se l'acquisto di Guirassy potrà essere un aiuto alla trattativa.