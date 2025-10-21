Scintille tra Fabregas e Tudor: botta e risposta dopo Como-Juve
(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Botta e risposta tra Cesc Fabregas e Igor Tudor in conferenza stampa dopo la sfida che ha visto il Como battere la Juventus. Tutto nasce da una frase del tecnico bianconero alla vigilia: "Il Como è una finta piccola, ha speso molto e soprattutto l'allenatore ha scelto tutti i giocatori acquistati", aveva detto. Fabregas ha replicato così: "Mi rivolgo con rispetto a 'mister Tudor', visto che sabato mi ha chiamato 'allenatore del Como'. È un grande allenatore e la Juve un club immenso.
Ha detto che noi siamo un esempio e che io prendo tutti i calciatori: magari non gli hanno spiegato bene tutta la storia...". Poi arriva la controreplica di Tudor: "Non so cosa abbia detto Fabregas, può dire quello che vuole. Sono cose sue e io dico il mio". (ANSA).
