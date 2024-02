Scomparso arbitro di 22 anni: l'Aia dispone il lutto al braccio per i fischietti di ogni categoria

vedi letture

È notizia di ieri quella della scomparsa prematura di Fabio Buoninsegni, giovanissimo arbitro 22enne dei campionati dilettantistici della Campania che ha perso la vita a causa di un incidente stradale. A diffondere la news ci aveva pensato direttamente l'AIA, la sigla dietro cui sta l'Associazione Italiana degli Arbitri, che adesso ha disposto la fascia nera del lutto per tutti i fischietti italiani, di ogni categoria. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale: "Tutti gli arbitri italiani, dalla Serie A al Settore Giovanile, scenderanno in campo con il lutto al braccio per la scomparsa del giovane collega Fabio Buoninsegni, 22 anni, vittima di un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver diretto una partita di Prima Categoria".

Il comunicato continua: "Il presidente federale Gabriele Gravina ha inoltre disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico organizzate dal Comitato Regionale Campania, in programma nel fine settimana. La FIGC si è unita al cordoglio dei familiari e dell'AIA per la scomparsa del giovane arbitro della Sezione di Napoli".