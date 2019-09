Sconcerti: "La verità sul Milan la sapremo nel derby"

Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato così del Milan: "La verità sul Milan per esempio la sapremo nel derby, l’Inter sarà il primo avversario ad altezza della stagione. Non stupitevi: se partiamo dall’ipotesi che la Juve ha problemi, la qualità delle soluzioni si abbassa, porta dentro molti concorrenti. Anche per l’Inter vale il discorso Milan, vediamo il derby. Rebic ha dato più equilibrio al Milan perché permette a Paquetà di diventare marginale. Paquetà o decide le partite, o è inutile. Finora è stato inutile. Con Rebic (e un Verona in 10) il Milan è stato migliore. L’Inter ha più qualità, non è al meglio, serve capire quanti margini ha".