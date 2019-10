Sconcerti: "Piatek ottimo giocatore ma se resta fuori è perché non viene visto bene"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha espresso le sue sensazioni in merito al momento di Piatek: "Se ci sono due allenatori su due che arrivano alla stessa conclusione, conta poco la nostra opinione. Per me è un ottimo giocatore, ma non si può andare contro l'evidenza. Se rimane fuori è perché non lo vede bene ora. L'esclusione di Bennacer è importante. Ricominciare da Biglia è una bocciatura del mercato".