Sconcerti: "Rangnick è un grande uomo di calcio, più di Pioli e Giampaolo"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così di Ralf Rangnick, allenatore tedesco accostato con insistenza al Milan: "Rangnick è un grande uomo di calcio, certamente più di Pioli e Giampaolo. Loro sono due ottimi allenatori, lui è uno che può gestire società e squadra. L'errore semmai è precedente, il Milan finisce la stagione con una ventina di stipendi da pagare a persone che non sono più in società. Giampaolo e tutto il suo staff, una decina se non sbaglio, più Pioli e il suo staff, in tutto otto, e ci metto anche Boban e Maldini. Questo è già uno straordinario errore amministrativo, e credo che questi derivino dalla gestione precedenti, quando furono spesi 200 milioni infruttuosi sul mercato, pagando ingaggi spettacolari. Caldara, al Milan di passaggio, è il giocatore dell'Atalanta che ha l'ingaggio più alto, 2,2 milioni e prende più di Gomez ed Ilicic semplicemente perché aveva un ingaggio da Milan. Questa è la gestione delle cose".