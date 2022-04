Sconcerti sul CorSera: "Nessuna delle prime sa fare davvero la differenza. Al Milan stanno mancando Leao e Ibra"

MilanNews.it

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha commentato così il pareggio di ieri del Milan contro il Torino: "Il Milan si è perso a Torino, ha accettato una lotta fisica che non è il suo gioco ma che l’ha molto distratto dalla ricerca di qualità. Così ha perso quasi naturalmente un’altra occasione per darsi una classifica definitiva. Colpisce il poco che il Milan ha costruito, la confusione in cui ha lasciato la sua partita, con mancanza di classe e giocatori decisivi. Pareggiare a Torino è un buon risultato a ottobre o gennaio, non adesso e non senza dare mai una dimostrazione di superiorità. Non è una novità per il campionato. Il Napoli ha perso in casa con la Fiorentina, l’Inter ha giocato male due mesi e si ritrova potenzialmente ancora in testa alla classifica. È come se nessuna delle prime avesse davvero la differenza per dire parole giuste e farsi ascoltare. Al Milan sta mancando Leao, non perché giochi male ma perché non decide, quindi ha un aspetto ludico, estetico e inconcludente. Manca nel Milan il giocatore che si alza sugli altri, quello che prende in mano la squadra a prescindere dalle prestazioni. Quello che era Ibrahimovic, oggi ancora innocente, ma sempre fuori".