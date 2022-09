Sconcerti sul CorSera: "Saelemaekers lascerà spazio a Theo. Tonali su Lobotka schermatura iniziale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto sul Corriere della Sera con il consueto editoriale, Mario Sconcerti ha fatto un'analisi tattica sulle posizioni in campo dei rossoneri: "[...] Cosa farà Saelemaekers sulla sinistra, l’ala o il terzo centrocampista effettivo? Penso più alla seconda ipotesi. Entrando dentro il campo lascerà spazio ai sessanta metri di Hernandez, quello che più assomiglia al gioco di Leao. Saelemaekers coprirà anche il vagare di Tonali, ormai spesso libero in attacco negli ultimi venti metri. De Ketelaere starà fra questa linea e Giroud, da secondo attaccante di manovra. Possibile che al ragazzo capiti di dover giocare per primo su Lobotka, che è il Brozovic del Napoli, ma sarebbe una schermatura iniziale doverosa, non una marcatura".