Sconcerti sul CorSera: "Tra le prime sei della classifica, il Milan è l’unica squadra ad aver fatto più punti di un anno fa dopo 35 giornate"

MilanNews.it

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha parlato così del Milan di Pioli: "Nella corsa finale c’è una cosa che balza agli occhi: tra le prime sei, il Milan è l’unica squadra ad aver fatto più punti di un anno fa dopo 35 giornate. In sostanza il Milan ha vissuto il suo momento migliore tra avversari che hanno avuto difficoltà a rispondere. Ma la crescita è stata costante: tre anni fa aveva 59 punti, 30 in meno della Juve prima in classifica. L’anno dopo i punti sono stati 69, poi 72, oggi sono 77 e valgono il primo posto in classifica".