Sconcerti sul Milan: "Si è passati dalla forza all'eleganza"

Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato il momento dei top club italiani in vista della prossima Serie A e sul Milan ha spiegato: "È bello il Milan, perfino troppo. Si è passati dalla forza all’eleganza, per strada si sta forse lasciando qualcosa. Bennacer, Paquetà, Krunic, Calhanoglu, Suso o Correa, sono tutti giocatori di classe, potranno difendersi solo tenendo la palla. Krunic, molto interessante, è l’unico ad avere anche qualità d’interdizione. Le cose migliori sono gli estremi, Donnarumma e Piatek. Nel mezzo per ora c’è solo un buon odore".