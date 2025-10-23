Scontri ultras Pisa e Verona: trasferte vietate per 3 mesi
Dura ma giusta e sacrosanta stangata per i tifosi di Pisa e Verona che saranno impossibilitati a seguire le proprie squadre in trasferta per tre mesi. Questo divieto è stato comunicato in seguito ad un confronto con l'Osservatoio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Il motivo è legato alla scorsa giornata di campionato quando, prima del match tra Pisa e Verona di Sabato 18 ottobre alle 15, ci sono stati violenti scontri tra le due tifoserie. Il provvedimento entrerà in vigore già dalla prossima giornata, con i Pisani che nomn potranno seguire la propria squadra a San Siro, venerdì sera contro il Milan. Erano già stati venduti 4000 biglietti.
I FATTI: Nella tarda mattinata nell'immediata vigilia della partita tra Pisa e Verona, circa 200 tifosi gialloblu si sono spinti nei pressi del centro città senza scorta dove sono entrati in contatto con gli ultras del Pisa e hanno di fatto dato vita a una guerriglia. Lanci di fumogeni, oggetti e contatti diretti sono avvenuti fino all'intervento della polizia che ha sedato lo scontro. Nel luogo sono stati ritrovati alcuni oggetti usati per aggredire tra i quali un coltello, dei tubi idraulici, aste di bandiere riempite di cemento a presa rapida e fibbie. Dopo le indagini della Digos sono 5 i tifosi veronesi finiti agli arresti domiciliari.
