Scoppia il caso Mbappé nella Francia: preferisce il Real alla sua nazionale

Didier Deschamps, ct della Francia, non ha tenuto la consueta conferenza stampa al quale solitamente prende parte. Ufficialmente, l'entourage dei Bleus giustifica questa "assenza" con il fatto che la partita contro Israele in Nations League di giovedì a Budapest sia troppo vicina. Tuttavia nella giornata odierna il tecnico, tramite i canali ufficiali della Federazione, ha espresso la sua opinione sulla situazione spinosa di Kylian Mbappé, che ha rinunciato alla Nazionale nonostante abbia giocato per il Real Madrid nel fine settimane contro il Villarreal.

La dichiarazione. "Kylian è comunque al centro dell'attenzione. Non è solo un caso di Kylian, oggi dobbiamo guardare le cose in modo più generale”, ha reagito l'allenatore in un'intervista video pubblicata sul canale YouTube della FFF. "In altre parole, il punto di partenza è che ovviamente gli interessi dei club e quelli delle squadre nazionali - non parlo solo della squadra francese, perché vale anche per le altre nazionali - a un certo punto inevitabilmente divergono. Bisogna anche ricordare, e questo è sempre stato il caso, che il datore di lavoro è il club e non la federazione".

Poi parla del suo ruolo di intermediario: “Mi assicuro, attraverso il rapporto che ho con i giocatori, di poter parlare con loro. Ovviamente, per me, la cosa più importante è l'interesse del giocatore. So benissimo che non ha intenzione di andare contro il suo club (Real Madrid, ndr). Non vuole nemmeno giocare per la sua nazionale. Ma a un certo punto, dopo averne discusso, (bisogna, ndr) fare in modo di mettere al primo posto gli interessi del giocatore senza metterlo in difficoltà”.