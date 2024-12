Scudetto? Fonseca: "Ora è più difficile, ma dentro di me continuo a crederci"

vedi letture

Alla vigilia della gara di campionato tra Milan e Genoa, 16esima giornata di Serie A e partita in cui il club rossonero celebrerà il suo 125° anniversario, ha preso la parola come di consueto il tecnico del Diavolo Paulo Fonseca per presentare la sfida contro il Grifone. Le sue parole.

Il Milan è uscito dalla corsa scudetto? O nutre ancora un briciolo di speranza?

"Come sempre, voglio essere onesto. Penso che ora è più difficile, ma dentro di me io continuo a crederci. Che posso dire di più? Non è che è facile, ma continuo a crederci".

Come verrebbe accolta la situazione in caso di piazzamento Champions e non scudetto?

"Io penso solo a domani, non posso pensare più in la. Siamo in un'ottima condizione in Champions e vogliamo fare lo stesso in Serie A: per questo posso pensare solo a domani".