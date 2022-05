Scudetto, per la terza volta Milan e Inter l'una contro l'altra a due dalla fine

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la situazione di sfida scudetto che stiamo vivendo quest'anno con Milan e Inter, si è vissuta solamente in altre due occasioni a 180 minuti dalla fine: nel '50-'51, quando vinse il Milan, e nel '64-'65, quando a spuntarla furono i nerazzurri. Questa sarà dunque la terza volta. Da quando esiste il girone unico - 90 anni - le due milanesi sono arrivate prime o seconde in campionato per un totale di 63 volte: i rossoneri nello specifico hanno vinto 15 volte e sono arrivati sul secondo gradino del podio sempre in 15 occasioni.