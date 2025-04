Se dovesse essere scelto D'Amico, salirebbero le quotazioni di Sarri come nuovo allenatore del Milan

vedi letture

Nonostante l'incontro andato in scena a Roma con Igli Tare, il Milan non ha ancora preso una decisione in merito al discorso relativo al direttore sportivo. Anche perché, parliamoci chiaro, se l'albanese fosse stato il candidato principale, probabilmente si sarebbe già alla fase dei contratti e del tesseramento, visto che è svincolato. E invece no.

Giorgio Furlani si starebbe infatti continuando a guardare intorno, monitorando con attenzione la situazione relativa a Tony D'Amico, che questa sera sarà proprio ospite del Milan a San Siro in occasione della sfida contro la sua Atalanta. L'amministratore delegato rossonero si prenderà tutto il tempo a disposizione per ragionare a fondo su questa scelta, ma di questo passo il tutto potrebbe essere rimandato al termine della stagione.

Dalla scelta del direttore sportivo dipenderà molto anche quella del nuovo allenatore. Scrive Tuttosport che se dovesse essere scelto D'Amico, salirebbero in maniera importante le quotazioni di Maurizio Sarri, tecnico che l’attuale ds dell’Atalanta avrebbe indicato come potenziale successore di Gian Piero Gasperini, che di conseguenza potrebbe diventare un candidato sulla panchina rossonero. Nel novero delle suggestioni, almeno per il momento, si inseriscono i nomi di Antonio Conte (che appare in rotta con il Napoli) e di Carlo Ancelotti (che lascerà a breve il Real Madrid), per non dimentare quelli di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.