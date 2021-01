Season Review - 1 ottobre 2020: il Milan resiste alla bufera di Vila do Conde, una notte infinita e pazzesca

1 ottobre 2020, Rio Ave-Milan. In tanti citeranno altre gare come le più significative del 2020, ma la notte di Vila do Conde, nella sua eccezionalità, è stata fondamentale per quello che è venuto dopo. I rossoneri, in una situazione simile a quella col Bodo/Glimt, col solo Leao a disposizione ma per la panchina, hanno affrontato una squadra carica e convinta di poter superare il turno. E' stata probabilmente la sfida più dura in campo. Il vantaggio di Saelemaekers sembrava aver spazzato via le difficoltà, ma Geraldes ha impattato e costretto i rossoneri ai supplementari. Non solo, in avvio di overtime Gelson ha segnato il 2-1, mettendo a serio rischio la qualificazione rossonera. Nel secondo supplementare è arrivata la scossa, ma senza la forza di pungere. Poi, il segno del destino. Borenkovic colpisce la palla in area con il braccio, un intervento folle che lascia il Rio Ave in dieci uomini e regala il rigore del 2-2 ad Hakan Calhanoglu, un pallone pesantissimo che il turco realizza al 121'. Non è finita qui. Ad attendere le due squadre, oltre ai rigori, c'è una pioggia torrenziale che influenza anche i tiri dal dischetto. La lotteria è interminabile. I primi quattordici penalty vengono realizzati, poi Colombo e Monte sbagliano, così come Donnarumma e Kieszek. Si ricomincia con Bennacer e Geraldes, altri due errori. Kjaer segna il dodicesimo rigore, Donnarumma para quello di Santos. Il Milan è qualificato ai gironi di Europa League.