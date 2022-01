Season Review - 15 settembre 2021, il Milan torna a giocare in Champions League dopo sette anni

15 settembre 2021, il Milan torna a giocare un match di Champions League dopo sette lunghi anni. E lo fa in uno stadio speciale, contro un avversario stratosferico: Pioli e i suoi ragazzi viaggiano in Inghilterra e scendono in campo ad Anfield. La sfida contro il Liverpool di Klopp evoca ricordi di un passato glorioso e vincente, ma il presente dice altro. I Reds fanno parte dell'elite del calcio mondiale, il Milan ci sta ancora lavorando: sul campo si vede, soprattutto nei primi minuti. I padroni di casa passano in vantaggio con un gol fortunoso, poi Maignan neutralizza con un gran intervento il rigore di Salah. Nei minuti finali i rossoneri la ribaltano con due folate di grande calcio che ammutoliscono Anfield: Rebic e Diaz portano il punteggio sull'1-2. Nella ripresa il Liverpool torna all'assalto e pareggia prima con Salah, e poi trova il gol vittoria con un Eurogol di Henderson. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, ma il Milan è tornato a riassaporare palcoscenici importanti, dimostrando di poterci stare.