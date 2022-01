Season Review - 17 giugno 2021, il Milan riscatta ufficialmente Tomori: "Voglio lasciare il segno"

17 giugno 2021, AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Tomori diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore rossonero per circa 29 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore altrettanto importante, che in soli sei mesi di Serie A ha dimostrato di poter fare la differenza impressionando tutti. Il difensore centrale si è ovviamente detto felice e soddisfatto: "Sono molto felice di essere qui, voglio aiutare la squadra e il miglior modo per farlo è sul campo. Volevo venire qui e vivere questo club. So di aver preso la decisione giusta e voglio lasciare il segno”.