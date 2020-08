Season Review - L'ultima danza di Bonaventura: un buon post lockdown prima dell'addio

Che questa potesse essere l'ultima stagione al Milan di Giacomo Bonaventura lo si era intuito già la scorsa estate, quando il giocatore era rientrato dopo una lunghissima assenza a seguito dell'operazione al ginocchio. L'annata del marchigiano è di fatto cominciata con Stefano Pioli, con due gol importanti segnati contro Napoli e Bologna: da lì in poi un minutaggio discreto, da non protagonista, e prestazioni altalenanti, almeno fino al lockdown. Dopo la quarantena, con un contratto praticamente concluso, il classe '89 si è presentato tirato a lucido, tanto da dimostrare di poter essere ancora utile alla causa: l'ex Atalanta ha segnato un gol e servito sei assist, giocando una media di 45 minuti a partita. Un contributo che non è servito alla conferma, per un triste addio in un San Siro deserto. Il Milan ha scelto legittimamente di non proseguire con Jack, ma dovrà necessariamente sostituirlo, perché i buoni risultati del post lockdown sono dipesi anche da lui.

L'ultima danza, voto: 6+