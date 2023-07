Seconda maglia Milan: ci saranno due versioni acquistabili. Ecco dove

PUMA presenta con orgoglio il nuovo Away kit AC Milan per la stagione 2023/24, progettato per celebrare il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano.

La nuova maglia Authentic è dotata di una tecnologia all'avanguardia che garantisce performance e comfort ottimali in campo. Realizzato con il tessuto ULTRAWEAVE, il kit vanta un design strutturato ed elasticizzato in 4 direzioni che riduce il peso e l'attrito, consentendo ai giocatori di muoversi liberamente e comodamente. La tecnologia dryCELL integrata nel tessuto è progettata per mantenere il corpo sempre asciutto.

La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% e dotata di tecnologia DryCELL per la traspirazione e per mantenere il giocatore asciutto e comodo per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo e dal luogo. Entrambe le maglie sono realizzate con materiali riciclati al 100%, esclusi i bordi e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore.

Il nuovo Away kit 2023/24 di AC Milan è disponibile presso i PUMA Store, sul sito PUMA .com, in tutti gli store AC Milan, store.acmilan.com e presso selezionati retailer in tutto il mondo.