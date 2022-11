Secondo Sport, Jorginho chiede 12 milioni l'anno per rinnovare con il Chelsea

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Contratto in scadenza per Jorginho. Il centrocampista del Chelsea è al centro di diversi rumors di mercato ma potrebbe anche restare in Blues. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Sport, il calciatore campione d’Europa con la nazionale di Roberto Mancini vorrebbe 12 milioni di sterline all’anno, circa il doppio di quanto percepisce ora, per proseguire il matrimonio con i londinesi.