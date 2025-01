Seedorf: "Conceiçao non ha bisogno di consigli. Allenare il Milan in una parola? Amore"

Il Milan si gioca il suo futuro in Champions League questa sera in casa contro il Girona: tra questa partita e l'ultima settimana prossima in casa della Dinamo Zagabria, i rossoneri si giocano l'accesso diretto agli ottavi di finale della massima competizione europea. Ospite a bordocampo sulle frequenze di Amazon Prime Video, l'ex calciatore Clarence Seedorf si è espresso così sul club rossonero.

Le parole di Seedorf su cosa vuol dire allenare il Milan, lui che ci è passato: "Allenare il Milan è bellissimo, molto importante, rappresenti la storia, vuoi che la tua squadra vada in campo sempre determinata e competitiva. In una parola? Amore. Conceicao non ha bisogno di consigli, è un allenatore navigato e penso che sappia cosa fare".