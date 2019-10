Seedorf: “Mihajlovic non è solo. Siamo tutti con lui in questa battaglia"

L’ex centrocampista del Real Madrid e del Milan Clarence Seedorf ha parlato alla viglia della sfida fra le leggende madrilene e quelle del Bologna in occasione dei 110 anni del club emiliano: ““Bologna è state speciale perché è una delle prime città che ho conosciuto quando sono arrivato in Italia a 19 anni. 110 anni sono un traguardo importante, speciale, vuol dire che c’è tanta storia, tradizione e passione. Partecipare a una festa del genere e poter onorare questi 110 anni è un grande onore. Giocare questa partita qui è molto bello e spero che l’energia che si sprigionerà domani possa dare una spinta in più anche a Sinisa che sta lottando come sappiamo una dura battaglia, ma non da solo perché siamo tutti con lui. - continua Seedorf – Sul campo cercheremo di onorare al meglio questa partita anche se il risultato non è importante, ma vogliamo dare spettacolo per la gente che verrà a vederci. Fisicamente non tutti possiamo dare molto, ma cercheremo di far valere le qualità che abbiamo e con serietà giocare una partita per far divertire i tifosi. Io in forma? Vediamo domani, cerco di mantenermi bene”.