Seedorf sul Milan: "Il suo percoso in Champions dipende da quando troverà equilibrio"

Se c'è un uomo al mondo che sa cosa vuol dire giocare e vincere la Champions League, quell'uomo è sicuramente Clarence Seedorf. L'ex centrocampista olandese ha vinto la competizione quattro volte in totale ed è l'unico ad averlo fatto con tre squadre diverse nella storia del calcio. La prima con l'Ajax, la seconda con il Real Madrid, mentre terzo e quarto successo sono arrivati con la maglia del Milan. Tutte da protagonista. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato Seedorf nel giorno in cui riparte la Champions League.

Le parole di Seedorf su tutte le italiane impegnate in Champions: "L'Inter ha una rosa completa ed è un gruppo collaudato: sarà importante la continuità di risultati per poter sfruttare l'ampia rosa. Il Milan deve trovare un equilibrio: il suo percorso, nel bene o nel male, potrebbe dipendere da quando lo troverà. La Juve ha fatto un mercato importante. Se i nuovi riusciranno a inserirsi rapidamente e a confermare le aspettative potranno togliersi delle belle soddisfazioni, anche se magari servirà del tempo. L'Atalanta ha il vantaggio di avere un allenatore molto preparato. Non sarei stato sorpreso della chiamata di qualche club inglese dopo la vittoria in Europa League. L'Atalanta potrebbe faticare se non dimostra flessibilità tattica. Il Bologna, invece, non ha nulla da perdere".