Sei gol per Pulisic in questo inizio di stagione, ma tre reti sono state 'sprecate'

Sono pochissime le note positive di questo inizio di stagione rossonero. In ordine crescente: la vittoria in un derby, il rendimento di Gabbia e Maignan e infine, in cima a tutto, Christian Pulisic. Il numero 11 americano, dopo aver avuto un grande impatto l'anno scorso con la migliore stagione della carriera, quest'anno sta facendo anche meglio. L'ex Chelsea al momento è in striscia aperta di gol da quattro partite consecutive di campionato: Venezia, Inter, Lecce e Fiorentina.

I numeri in Serie A parlano chiarissimo: Pulisic ha già segnato 5 gol e messo a referto 2 assist, in appena sette giornate. Fa rabbia pensare che due reti siano state "sprecate" nelle sconfitte esterne con Parma e Fiorentina. A questi numeri va aggiunto anche il gol contro il Liverpool nella prima di Champions League. Il vero top player del Milan è nato in Pennsylvania.