Sei sconfitte su sei negli ultimi derby: il bilancio gol fatti/subiti è umiliante

La vittoria per 2-1 dell'Inter sul Milan nel derby di ieri sera, non solo ha sancito la vittoria dello scudetto per i nerazzurri ma ha anche allungato la striscia negativa di sei stracittadine perse consecutivamente per i rossoneri: in altre parole, una doppia umiliazione. Risultati avvilenti che si ripetono nella stessa maniera dal gennaio 2023, il derby di Supercoppa Italiana e che sono caratterizzati da tanti gol subiti e pochissimi segnati, nel computo generale. Nello specifico negli ultimi sei incroci, il Milan ha subito 14 gol dall'Inter e ne ha segnati solamente due: uno ieri e uno nel derby di andata di quest'anno.

Il resoconto degli ultimi sei derby:

Milan-Inter 0-3 (Supercoppa Italiana)

Inter-Milan 1-0 (Serie A)

Milan-Inter 0-2 (Champions)

Inter-Milan 1-0 (Champions)

Inter-Milan 5-1 (Serie A)

Milan-Inter 1-2 (Serie A)