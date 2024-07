Selvaggi consiglia: "Fossi in Zlatan mi butterei su Kevin Denkey, è una bomba"

vedi letture

Il mercato rossonero è ancora in fase di decollo, tra trattative appena accenate, sondaggi e sviluppi sotto traccia il Milan è ancora in cerca del vero colpo estivo. Della stretta attualità rossonera e con uno sguardo quindi anche al mercato ha parlato Marco Selvaggi, ex agente di Sports Agency by MVS e grande tifoso rossonero. Queste le sue considerazioni in esclusiva a PianetaMilan.it:

"Fossi in Zlatan mi butterei su Kevin Denkey, attaccante di 23 anni dal gol facile del Club Bruges. È una bomba! Dalla Germania sarebbe da prendere Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen. E dalla Francia Leny Yoro che Fonseca conosce bene avendolo allenato".