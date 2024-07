Selvaggi: "Per il dopo Giroud avrei puntato a occhi chiusi su Zirkzee"

vedi letture

Il mercato rossonero è ancora in fase di decollo, tra trattative appena accenate, sondaggi e sviluppi sotto traccia il Milan è ancora in cerca del vero colpo estivo. Dei possibili colpi in attacco da parte della dirigenza milanista ne ha parlato Marco Selvaggi, ex agente di Sports Agency by MVS e grande tifoso rossonero. Queste le sue considerazioni in esclusiva a PianetaMilan.it:

Mauro Icardi, Jonathan David, Joshua Zirkzee: su chi punteresti per il dopo Giroud e perché?

"Se proprio devo scegliere vado ad occhi chiusi sul bolognese Zirkzee. Magari non è un vice Giroud perché parliamo di due profili diversi. Ma Joshua sta facendo davvero bene. E poi conosce il campionato italiano..."