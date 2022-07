Semplici: "Questa stagione con il Mondiale in mezzo sarà anomala. Siamo figli delle tv"

MilanNews.it

L’allenatore Leonardo Semplici, in attesa di iniziare una nuova avventura dopo l'ultima esperienza al Cagliari, ha parlato del prossimo campionato e della sua unicità visto il Mondiale che si giocherà fra novembre e dicembre. A proposito di ciò, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Semplici ha detto: “L'inizio con tante partite ormai è quasi una consuetudine. La differenza la farà la pausa di due mesi per il mondiale, dove bisognerà stare attenti sia per l'eventuale riposo sia per ripartire. È senza dubbio un'incognita questo Mondiale così nel mezzo della stagione, è una cosa anomala e nemmeno troppo giusta. Ma siamo figli delle TV e degli interessi”.