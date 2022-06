Semplici sullo scudetto del Milan: "I rossoneri hanno avuto continuità di prestazioni. Grande lavoro di Pioli in questi due anni"

MilanNews.it

In merito allo scudetto conquistato dal Milan poco più di un mese fa, Leonardo Semplici ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan non era favorito, lo era l’Inter alla quale è mancato quel quid in più per vincere. Il Milan ha avuto continuità di prestazioni, un buon impianto di gioco e il gran lavoro di Pioli in questi due anni".