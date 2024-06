Sempre più insistenti le voci che vorrebbero David in Premier League

Tante squadre europee sono alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione, con obiettivi che si incrociano, scambiano e possono avere ripercussioni su altre trattative anche in ottica Serie A. Stando a quanto riferisce Florian Plettenberg, giornalista di Sky DE, su Jonathan David del Lille ci sono molto forti Chelsea e West Ham: nei giorni scorsi entrambi i club di Premier League hanno chiesto informazioni, così come l’ha fatto il Manchester United.

L’attaccante canadese, obiettivo di Milan e Napoli, lascerà la Ligue 1 quest’estate e ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.

| ️ Chelsea and West Ham are seriously interested in Jonathan #David! #CFC have inquired about the 24 y/o top striker from Lille in recent days. #WHUFC have also gathered information. He’s also on the shortlist of ManUtd. A move to the Premier League is currently the most… pic.twitter.com/kbIDscP181