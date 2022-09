Sempre titolare? Nessun problema per Giroud: "Voglio giocare sempre e aiutare la squadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sul fatto di ritrovarsi a giocare sempre da titolare le partite del Milan: “Voglio sempre giocare per aiutare la squadra, mi sono sentito bene anche oggi. Devo dare tanto alla squadra, sono un po’ deluso per la sostituzione ma è normale sono molto competitivo. Ho capito che il mister volevamo farmi riposare ma io voglio stare sempre in campo. È la mia passione e voglio giocare sempre”.