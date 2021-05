Senderos: "Al Milan grazie a Flamini, mi chiamò e mi disse che cercavano un difensore"

Philippe Senderos, ex difensore rossonero, è stato intervistato in esclusiva da GianlucaDiMarzio.com ed è tornato sulla sua esperienza al Milan, in particolare il suo trasferimento: "All'Arsenal mi avevano detto che non avrei avuto molto spazio. Era appena arrivato Silvestre, dovevo guardarmi altrove. Il 25 di agosto, avevo ricevuto una chiamata dal mio amico Flamini: era da poche settimane al Milan, mi aveva detto che cercavano un difensore e mi aveva chiesto se avevo voglia di andare. Era a cena con i dirigenti. Non potevo dire di no, ero entusiasta. Ho subito chiamato Wenger, che mi ha liberato. Due giorni dopo ho firmato. Ero appena arrivato, ma il giorno dopo a Milanello erano tutti tristi perché Oddo e Brocchi stavano per trasferirsi al Bayern e alla Lazio. Erano in lacrime loro e i miei futuri compagni, con cui avevano vissuto momenti indimenticabili. Mi aveva fatto capire quanto fossi privilegiato e ne ho avuto la conferma settimana dopo settimana: non ho mai visto da nessun’altra parte la cultura del lavoro che c’era a Milanello".