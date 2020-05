Sensini: "Nel '99 il Parma poteva vincere lo scudetto ma perdemmo a Milano e lì finì tutto"

Nestor Sensini, ex giocatore del Parma, è tornato alla stagione 98/99, dove il Parma giocò una delle sue migliori annate senza però riuscire a vincere lo scudetto: "E' difficile dire perché non siamo mai riusciti a vincerlo, probabilmente c'erano delle squadre migliori. Il 1998-1999 è stato un anno importante in cui si poteva pensare di vincere. A Milano era una partita decisiva, ma perdemmo 2-1 e lì finì un po' tutto. Poteva essere un anno ancora più importante, c'erano i presupposti per fare meglio del quarto posto. Lo scudetto è sempre stato un obiettivo della società, ma vincere il campionato in Italia non è affatto semplice".