Senso della posizione, dinamismo e saggezza: la vera forza del Milan è la difesa

L’ultimo gol subito dal Milan su azione risale alla gara con la Lazio giocata lo scorso aprile all'Olimpico. Da lì, dopo la sconfitta pesantissima con i biancocelesti, cominciò la risalita rossonera. Benevento, Juventus, Torino, Cagliari, Atalanta: quattro vittorie, un pareggio e rincorsa Champions conclusa con successo. E con una vittoria senza incassare reti è iniziata l'attuale stagione, dopo un precampionato molto positivo per la retroguardia di Pioli. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Milan in difesa è una squadra senza incertezze: il mix di senso della posizione, dinamismo e saggezza rappresenta per il momento la vera forza della squadra.