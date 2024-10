Senza Pulisic, arriva la prima sconfitta per gli Usa di Pochettino

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Mauricio Pochettino é incappato nella sua prima sconfitta alla guida degli Stati Uniti, perdendo 2-0 l'amichevole giocata contro il Messico a Guadalajara. Ingaggiato il mese scorso, l'ex allenatore di Tottenham, Paris SG e Chelsea ha esordito con una vittoria, sempre in amichevole, per 2-0 contro Panama quattro giorni fa ad Austin (Texas). Ma il Messico si é dimostrato avversario ben più duro e gli Stati Uniti hanno subito due gol - uno per tempo - firmati dal centravanti del Fulham Raul Jimenez (22') e da César Huerta, al 49'. "Non abbiamo giocato bene - ha commentato Pochettino, 52 anni - Ma penso che questo tipo di partite siano perfette per imparare... Il Messico è stato un po' meglio e ha meritato la vittoria. Per noi è un percorso iniziato solo pochi giorni fa...

Possiamo migliorare e imparare da questa prestazione" ha aggiunto. Gli Stati Uniti erano comunque privi di diversi giocatori importanti, tra i quali gli attaccanti Tim Weah (Juventus) e Folarin Balogun (Monaco). Rispetto alla partita contro Panama, mancavano anche l'attaccante Christian Pusilic (Milan) e Weston McKennie (Juventus). Stati Uniti e Messico sono qualificati di diritto al Mondiale 2026, che ospiteranno insieme al Canada. (ANSA).