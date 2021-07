Senza rinnovo Insigne può partire. CorSport: "Base d'asta 30 milioni"

Il Corriere dello Sport vede tre scenari possibili per la telenovela del rinnovo di Lorenzo Insigne, in scadenza nel 2022 col Napoli: prolungamento, permanenza a parametro zero o cessione. La valutazione di partenza del club azzurro si aggira intorno ai 30 milioni. Al momento non si registrano offerte e piuttosto qualche richiesta di info recapitata al suo manager Pisacane da club di Premier, Liga e Ligue 1.