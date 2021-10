Serafini: "Ad inizio ripresa il Milan doveva mettere ko l'avversario, invece ha smesso di giocare"

Luca Serafini ha commentato così a Milan TV la vittoria del Milan contro il Bologna per 4-2: "La gioia del Milan è stata contenuta. La prova di maturità non è stata passata, non si può farsi rimontare così in uno in più e sopra di due gol. Nel secondo tempo bisognava entrare in campo e mettere ko l'avversario, invece il Milan ha smesso di giocare. Poi sopra di due uomini non abbiamo capito cosa fare, solo Calabria ha capito che bisognava allargare il gioco. Il Bologna ha fatto una grande partita, aiutato anche da qualche errore di troppo del Milan. Nell'ultima settimana siamo stati meno compatti dietro, per fortuna abbiamo fatto sette gol tra Verona e Bologna e sono arrivati i sei punti".