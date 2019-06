Serafini: "Berlusconi ha chiuso il suo ciclo nel peggiore dei modi. Milan paga colpe che non sono della proprietà attuale"

Luca Serafini, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato l'esclusione del Milan dalle coppe europee: "Quella di oggi è una giornata di amarezza, perché è un'altra pagina di sofferenza per i tifosi del Milan, che pensano di avere la loro casa in Europa. Berlusconi ha deciso di chiudere il ciclo nel peggiore dei modi, con quel capolavoro finanziario di sistemazione di affari propri che è stato il passaggio di mano del Milan a Elliott attraverso un portaborse cinese. Il Milan sta pagando colpe che non sono non della proprietà attuale, ma degli ultimi anni della gestione Berlusconi. Il Milan comunque oggi finalmente si sbarazza del 'troiaio' che è stato fatto negli ultimi 5 anni di gestione precedente. Finalmente oggi si chiude anche una pagina amara per la gestione dell'Uefa, palazzo corrotto e corruttibile, e la disparità di giudizio tra il Milan e altri club dovrà fare giurisprudenza. "Quando il primo fondo mondiale, che ha un asset di 43 miliardi all'anno e garantisce il 14% di guadagni, sa molto bene cosa vuole fare e vuole arrivare. Ha prelevato il Milan dopo piazzamenti tra il 7° e l'8° posto e ora è all'anno zero".